Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 26 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие метеорологические условия будут в Казахстане 26 августа, рассказали в РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации синоптиков, в среду в казахстанских городах неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).