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вчера 23:23
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вчера 21:51
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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 26 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие метеорологические условия будут в Казахстане 26 августа, рассказали в РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации синоптиков, в среду в казахстанских городах неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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