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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 25 июля

25 Июля 2018 03:58 117
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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 25 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в среду, 25 июля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере двух городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, в Балхаше и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
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