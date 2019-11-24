+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 0 °С
USD 385.01 EUR 425.78
RUB 6.05 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 24 ноября

24 Ноября 2019 05:46
Поделиться:
Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 24 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия 24 ноября будут в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Какие метеоусловия ожидаются 23 ноября в Казахстане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 22 ноября в пяти городах Казахстана Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 21 ноября в трех городах Казахстана Неблагоприятные метеоусловия в трех городах РК будут 20 ноября

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха 24 ноября ожидаются лишь в Кызылорде

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экология, Погода,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив