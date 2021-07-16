Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 16 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 июля неблагоприятных метеорологических условий в городах Казахстана не ожидается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, неблагоприятных метеорологических условий 16 июля в городах Казахстана не ожидается.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населённых пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



