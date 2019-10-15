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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 октября
15 Октября 2019 06:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 15 октября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеО неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей четырех городов Казахстана Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 4 октября Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ключевые слова: Погода,
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