Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 12 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются на территории Казахстана 12 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, неблагоприятных метеоусловий не прогнозируется ни в одном регионе республики.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



