-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:36
-
-
вчера 23:18
-
-
-
вчера 22:53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 12 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях в субботу, 12 октября, рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
По информации синоптиков, в Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Выращенных в питомнике птенцов беркута выпускают на волю в Алматы
- В ВКО поздравили с юбилеем известного ученого и писателя Бориса Щербакова
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 11 октября
- #Birge #JasylQazaqstan: Глава Минэкологии призвал казахстанцев выйти на озеленение страны
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 10 октября
- Около 1,5 тысячи браконьерских орудий лова уничтожили в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана