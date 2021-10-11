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    07:34, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие  метеоусловия ожидаются в Казахстане 11 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 11 октября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Казгидромет
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