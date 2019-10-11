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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 11 октября

11 Октября 2019 03:30
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Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 11 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях в пятница, 11 октября, рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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По информации синоптиков, в Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Экология,
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Алмас Жумабаев

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