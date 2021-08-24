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Какие метеоусловия ожидаются в городах Казахстана 24 августа

24 Августа 2021 05:17
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Какие метеоусловия ожидаются в городах Казахстана 24 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Костанае 24 августа. В остальных городах Казахстана будут благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, в Костанае 24 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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#Костанайская область   #Казгидромет   #Регионы   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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