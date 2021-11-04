+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -15 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие метеоусловия ожидаются 4 ноября в городах Казахстана

4 Ноября 2021 06:12
Поделиться:
Какие метеоусловия ожидаются 4 ноября в городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики сообщили о метеоусловиях в городах Казахстана 4 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Два сценария Стратегии углеродной нейтральности до 2060 года озвучили в Правительстве
Введение углеродного налога значительно повлияет на экономику Казахстана – Минэкологии На 15% сократит Казахстан выбросы парниковых газов до 2030 года Алматы завалило снегом

Сутки 4 ноября, ночью 5 ноября 2021 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов Нур-Султана и Костаная. В целом по двум городам ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Костанайская область   #Экология   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Два сценария Стратегии углеродной нейтральности до 2060 года озвучили в Правительстве
Введение углеродного налога значительно повлияет на экономику Казахстана – Минэкологии
На 15% сократит Казахстан выбросы парниковых газов до 2030 года
Алматы завалило снегом
Популярное
1 Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
2 Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
3 На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
4 Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
5 Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
6 12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Читайте также
Спасших 17-летнего парня при прыжке с моста полицейских наградили в Костанае
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 ноября
Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
Закладчика «синтетики» задержали в элитном ЖК Нур-Султана
12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив