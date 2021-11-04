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Какие метеоусловия ожидаются 4 ноября в городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики сообщили о метеоусловиях в городах Казахстана 4 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сутки 4 ноября, ночью 5 ноября 2021 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов Нур-Султана и Костаная. В целом по двум городам ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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