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Какие метеоусловия ожидаются 3 сентября в Казахстане

3 Сентября 2021 06:30
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Какие метеоусловия ожидаются 3 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 3 сентября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В этот день неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в городе Нур-Султан.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).




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