-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Какие метеоусловия ожидаются 3 ноября в городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики сообщили о метеоусловиях в городах Казахстана 3 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сутки 3 ноября, ночью 4 ноября 2021 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города Алматы. В целом по Алматы ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
- Крупный пожар сняли на видео в Алматы
- Браконьера осудили за продажу рогов сайги в Туркестанской области
- Штормовая погода в Нур-Султане: спасатели обратились к горожанам
- Накажут ли вайнеров за рекламу финансовой пирамиды в Алматы
- Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана