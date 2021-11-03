Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 9 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие метеоусловия ожидаются 3 ноября в городах Казахстана

3 Ноября 2021 06:30
Поделиться:
Какие метеоусловия ожидаются 3 ноября в городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики сообщили о метеоусловиях в городах Казахстана 3 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Браконьера осудили за продажу рогов сайги в Туркестанской области
Штормовая погода в Нур-Султане: спасатели обратились к горожанам Накажут ли вайнеров за рекламу финансовой пирамиды в Алматы Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции

Сутки 3 ноября, ночью 4 ноября 2021 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города Алматы. В целом по Алматы ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Экология   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Жанара Мухамедиярова

Новости по теме
Браконьера осудили за продажу рогов сайги в Туркестанской области
Штормовая погода в Нур-Султане: спасатели обратились к горожанам
Накажут ли вайнеров за рекламу финансовой пирамиды в Алматы
Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
Популярное
1 54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
2 Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
3 Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
4 Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
5 Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
6 Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Читайте также
Накажут ли вайнеров за рекламу финансовой пирамиды в Алматы
Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
54 млн тенге похитила из сейфа подруга у жительницы Атырау
Дело о самоубийстве ученика НИШ Алматы прокомментировали в полиции
Почему цены на такси «взлетели» в Нур-Султане
Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО
Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области
Пассажиров сняли с поезда и оштрафовали за распитие алкоголя в ЗКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив