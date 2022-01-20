Какие метеоусловия ожидаются 20 января в городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики сообщили о метеоусловиях в городах Казахстана 20 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, 20 января 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города Павлодара. В целом в Павлодаре ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).