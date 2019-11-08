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Какие метеоусловия будут  в Казахстане 8 ноября

8 Ноября 2019 05:55
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Какие метеоусловия будут  в Казахстане 8 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия в пятницу, 8 ноября, ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха 8 ноября ожидаются в Актобе, Балхаше и Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
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Ринат Дусумов

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