-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:36
-
-
-
вчера 19:14
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
-
-
-
вчера 17:17
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Какие метеоусловия будут в Казахстане 8 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия в пятницу, 8 ноября, ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха 8 ноября ожидаются в Актобе, Балхаше и Шымкенте.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Туман и гололед ожидаются в Казахстане 8 ноября
- Туман, гололед, метель: штормовое предупреждение в четырех регионах и столице
- Редкая туркестанская рысь попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке
- Как узнать о ситуации на зимних дорогах - советы спасателей ВКО
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Балхаше
- Дождь, снег, гололед - прогноз погоды на 7 ноября
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана