-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:35
-
-
вчера 16:08
-
-
Какие метеоусловия будут в Казахстане 7 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Седьмого января в большинстве городов Казахстана ожидаются благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, в городах Нур-Султан, Караганда и Балхаш ожидаются неблагоприятные условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 7 января
- Максимальное приближение Земли к Солнцу вызывает потепление
- Непогода в СКО: люди выезжают на трассу, невзирая на предупреждение спасателей
- Туман ожидается в ряде регионов Казахстана 7 января
- Снег, метель и гололед: прогноз погоды на 7-9 января в Казахстане
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 6 января
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана