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Какие метеоусловия будут в Казахстане 4 января

4 Января 2023, 02:22
Какие метеоусловия будут в Казахстане 4 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» рассказали о метеоусловиях в стране 4 января, передает МИА «Казинформ».

«4 января 2023 года неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются», - говорится в прогнозе синоптиков.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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