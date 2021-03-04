02:22, 04 Март 2021 | GMT +6
Какие метеоусловия будут в Казахстане 4 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия 4 марта ожидаются в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха в четверг в городах республики не ожидаются.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).