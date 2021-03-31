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    06:35, 31 Март 2021 | GMT +6

    Какие метеоусловия будут в Казахстане 31 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 31 марта рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в городах Нур-Султан и Актобе.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Погода Астана Актюбинская область
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