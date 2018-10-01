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Какие метеоусловия будут в Казахстане 3 октября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия в среду, 3 октября, ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха сохраняются в Караганде и Балхаше, и ожидаются в Темиртау.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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