Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:58
Какие метеоусловия будут в Казахстане 25 июля
25 Июля 2021 02:22
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 25 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеЖара и грозы ожидаются в Казахстане 25 июля Сильная жара ожидается в Алматы Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
- Жара и грозы ожидаются в Казахстане 25 июля
- Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж
- Сильная жара ожидается в Алматы
- Сильная жара, град и дожди ожидаются на большей части Казахстана
- Список опасных бедствий подготовила Всемирная метеорологическая организация
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн