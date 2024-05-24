РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:22, 24 Май 2024 | GMT +6

    Какие метеоусловия будут в Казахстане 24 мая

    неблагоприятные метеоусловия
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Благоприятные метеорологические условия 24 мая ожидаются в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Метеоусловия Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!