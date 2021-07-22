Новости
Какие метеоусловия будут в Казахстане 22 июля
22 Июля 2021 07:29
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 22 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеКакой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня Какие метеоусловия будут в Казахстане 21 июля Жара, дожди, грозы и град - прогноз на 21 июля в Казахстане
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сильная жара ожидается на западе и юге Казахстана, на востоке - град
- 25 человек погибли в результате проливных дождей в Центральном Китае
- Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня
- Какие метеоусловия будут в Казахстане 21 июля
- Жара, дожди, грозы и град - прогноз на 21 июля в Казахстане
- О грозе и ветре в горах Алматинской области предупредили казахстанцев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047