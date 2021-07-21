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Какие  метеоусловия будут в Казахстане 21 июля

21 Июля 2021 07:46
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Какие  метеоусловия будут в Казахстане 21 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 21 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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Автор:

Ринат Дусумов

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