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Какие метеоусловия будут в Казахстане 20 мая

20 Мая 2021 07:44
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Какие метеоусловия будут в Казахстане 20 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 20 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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