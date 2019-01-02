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Какие метеоусловия будут в Казахстане 2 января

2 Января 2019 05:38 86
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Какие метеоусловия будут в Казахстане 2 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия в воскресенье, 2 января, ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

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По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Караганде, Петропавловске.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет,
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Автор:

Айгуль Биданова

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