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Какие метеоусловия будут в Казахстане 19 февраля
19 Февраля 2020 06:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благоприятные метеорологические условия ожидаются 19 февраля в Казахстане, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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