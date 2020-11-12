Какие метеоусловия будут в Казахстане 12 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 12 ноября, рассказала в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

По информации синоптиков, сегодня неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).