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Какие метеоусловия будут  в Казахстане 12 ноября

12 Ноября 2020 07:44
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Какие метеоусловия будут  в Казахстане 12 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 12 ноября, рассказала в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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По информации синоптиков, сегодня неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Ринат Дусумов

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