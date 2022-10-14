14 Октября 2022, 06:25

Какие метеоусловия будут в городах Казахстана 14 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 14 октября в 8 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Атырау, Караганда, Темиртау и Усть-Каменогорск (2-й степени), Семей (2-й степени), Риддер (2-й степени).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) - сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось ранее, 14 октября большая часть РК по-прежнему будет под влиянием обширного антициклона, сохраняется погода без осадков.