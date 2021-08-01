РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:05, 01 Август 2021 | GMT +6

    Какие метеоусловия будут в городах Казахстана 1 августа

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики сообщили о метеоусловиях в городах Казахстана 1 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 1 августа 2021 года благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



    Теги:
    Погода Казгидромет Экология для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!