Какие метеоусловия будут в городах Казахстана 1 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики сообщили о метеоусловиях в городах Казахстана 1 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 1 августа 2021 года благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



