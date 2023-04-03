Какие места занимают казахстанские теннисисты в обновленном мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сайте ATP и WTA обновился мировой рейтинг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик по сравнению с прошлой неделей потерял восемь строчек и теперь занимает 56-е место. Тимофей Скатов улучшил свое положение на 11 пунктов и расположился на 144-м месте. Улучшились позиции и Дениса Евсеева - он теперь занимает 302-е место. Бейбит Жукаев поднялся на 28 позиций и стал 315-й ракеткой мира. В парном разряде Андрей Голубев расположился на 68-м, а Александр Недовесов на 70-м местах.

В женском рейтинге первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина занимает 7-ю строчку, Юлия Путинцева – 47-я, Жибек Куламбаева – 441-я, Гозаль Айнитдинова – 450-я. В парном разряде Анна Данилина осталась на 27-й позиции.