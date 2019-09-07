Какие места в Казахстане почитаемы среди католиков мира

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Ержан Нукежанов посетил Римско-Католический приход «Царица Мира» с. Озерное Северо–Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Визит в Приход состоялся 5 сентября по приглашению Архиепископа Римско-Католической Архиепархии Святой Марии в Астане Томаша Пэта в преддверии праздника Царицы Мира.

Председателя Комитета сопровождали о. Павел Блок – благочинный Астанайского округа, о. о.Войчех Матушевски – настоятель Римско-Католического прихода «Царица Мира» и Касенова Рауза Ивановна – руководитель Отдела по делам религий КГУ «Управление внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области».

В ходе посещения была проведена экскурсия по сакральным местам, которыми Приход известен не только в Казахстане, но и за его пределами.

На сегодняшний день в стране проживает более 180 тыс. верующих католиков. В основном католиками в Казахстане являются потомки как ссыльных поляков, литовцев, белорусов, украинцев времен Российской Империи и СССР, так и выходцы из советских республик при освоении Целины. Часть католиков представлена издавна живущими поволжскими немцами-колонистами.

Особое внимание к с. Озерное со стороны католической церкви обусловлено тем, что на его территории располагаются религиозные объекты, глубоко почитаемые верующими католиками.

Так, в селе возведена статуя Богоматери с рыбами, которую в Польше освятил Папа Иоанн Павел II; в 17 километрах от с. Озерное на Волынской сопке установлен крест высотой 12 метров как памятник всем жертвам репрессий в Казахстане; в католическом приходе «Царица мира» с. Озерное установлен Алтарь «Звезда Казахстана», который в торжественной обстановке 2 июля 2014 года был освящен кардиналом, председателем Папского Совета «CorUnum» Робертом Сара.

Село Озерное Северо-Казахстанской области ведет свою историю с 1936 года, когда его основали депортированные поляки из Украины.

В марте 1941 года, в день Благовещения, рядом с селом появилось озеро с рыбой, что стало спасением для жителей села во время сильного голода. Появление озера в тяжелое время и в самый необходимый момент жизни, верующие жители села сочли за чудо, проявленное Богоматерью.

24 июня 1997 года в память о спасении от голода 1941 года, на озере была возведена статуя Богоматери с рыбами.

Установленный Алтарь «Звезда Казахстана» - это часть проекта, реализуемого силами Общества Communita Regina Pace, спонсирующего строительство всего 12 центров по всему миру. Первый в мире такой алтарь под названием «Иерусалимский триптих» был установлен в Иерусалиме, второй в с. Озерное. Он вошел в список сакральных объектов локального значения.

Алтарь «Звезда Казахстана» весом 600 килограмм изготовлен из различных драгоценных металлов (золота, серебра и титана) и драгоценных камней, с учетом символики и национального орнамента Казахстана.

В храм «Царица мира» совершают паломничество верующие из разных стран мира, в том числе из России, Польши, Германии и других государств. Кроме того, в с. Озерное ежегодно проходят Слеты католической молодежи, куда приезжают католики из разных регионов страны и зарубежных государств. В с. Озерное обосновались монастыри римско-католических орденов бенедиктинцев и кармелиток, куда каждый год приезжают представители Ватикана.