Какие меры стимулирования турбизнеса могут внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах стимулирования туристического бизнеса рассказал председатель АО «НК «Kazakh Tourism» Ержан Еркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь хотелось бы проинформировать сообщество о работе, проводимой нами в рамках Законопроекта в сфере туризма и о планируемых новшествах для стимулирования бизнеса в сфере туристской деятельности. Отмечу некоторые наиболее важные из них, на которые имеется принципиальное согласие всех сторон», - сказал Ержан Еркинбаев на брифинге в СЦК.

Спикер отметил, что планируется возмещение затрат частного бизнеса при строительстве, реконструкции и оснащении туристских объектов до 10% от суммы инвестиций; предоставление преференций при реализации туристских инвестиционных проектов для проектов, стоимость которых составляет 1 млн МРП или порядка 2,7 млрд тенге для объектов в ТОП-10 туристских дестинациях и 200 тыс. МРП или порядка 540 млн тенге на остальной территории республики за исключением столицы городов республиканского значения.

«То есть на эти проекты возможно освобождение от таможенных пошлин, НДС, КПН, налога на имущество, а также предоставление натуральных грантов и инвестиционных субсидий», - пояснил Ержан Еркинбаев.

Также, по его словам, запланировано возмещение 25% затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса в соответствии с национальными стандартами; субсидирование затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 30 МРП; возмещение 25% затрат по приобретению горнолыжного оборудования; возмещению 25% затрат туроператоров и турагентств по приобретению транспортных средств туристского класса; субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста; возмещение авиакомпаниям 100% провозной платы за детей по внутренним авиамаршрутам.

«Эффект от этих мер, по нашим прогнозам, должен позволить обеспечить необходимый рост количество объектов услуг и мест размещения, чтобы иметь возможность принимать к 2025 году до 3 млн. иностранных туристов и 8 млн казахстанских, предусмотренных планами Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы», - резюмировал Ержан Еркинбаев.