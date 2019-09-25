Какие меры соцподдержки оказывают социально-уязвимым группам населения в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году в столице всесторонними мерами социальной поддержки планируется охватить около 159 тысяч человек, в том числе 14 929 многодетных и 41 184 малообеспеченных семей, сообщает официальный сайт городского акимата.

Так, адресная социальная помощь нового формата с начала года уже выдана 7029 семьям, или 42 174 людям, в их числе – 3 613 многодетных семей, что составляет 22 427 человек. Общая сумма выплат равна 2 млрд тенге.

Также действенной мерой поддержки является оказание соцпомощи в рамках фонда Всеобуча и традиционной акции «Дорога в школу».

Благодаря программе Всеобуча выдано 12,8 тыс. сертификатов по 30 тыс. тенге каждый на приобретение школьной формы учащимся. Общая сумма выданных сертификатов составила 384 млн тенге.

В рамках благотворительной акции «Дорога в школу» за счет спонсорских средств помощью охвачено 6 042 ребенка на сумму более 77 млн тенге.

Активные меры предпринимаются государством по оказанию нуждающимся жилищной помощи.

Сегодня в очереди на получение жилья в столице состоят 47 646 человек, в том числе 3 912 многодетных семей.

С начала 2019 года предоставлено 518 квартир, из них 336 очередникам МИО, в том числе 24 - многодетным семьям(10 - арендное жилье без права выкупа; 14 - кредитное жилье МИО через систему жилстройсбережений).

Кроме того, ко Дню Конституции РК по городской программе арендного жилья без права выкупа «Берекелі баспана» очередникам предоставили 298 квартир. Среди получивших свою крышу над головой были 150 многодетных семей.

Вместе с тем в текущем году из коммунального жилищного фонда запланировано предоставление 1 322 квартир(из них 419 – арендное,903 – кредитное жилье, в т.ч. 452 очередникам МИО).

Пользуется популярностью среди астанчан и жилищная программа «Бакытты отбасы», в рамках которой уже выдали 2 365 направлений на получение льготного кредитования под 2% годовых для приобретения квартиры. 834 из них – многодетным, 1 143 – неполным семьям.

Для оценки платежеспособности в рамках программы приняты еще 857 заявок, 309 от многодетных и 400 от неполных семей. На сегодня было одобрено 414 заявок, общая сумма которых составила 5,9 млрд тенге, а также выдано 103 кредитных займа на сумму 1,4 млрд тенге.

Большим спросом у астанчан также пользуется программа «Нұрлы Ертіс», в рамках которой с начала текущего года в Экибастуз переселили 222 семьи общей численностью 1 161 человек, из них 781 ребенок.

Кроме того, по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в Северо-Казахстанскую область уже переселили 62 семьи, или 212 человек. На сегодня прием заявок продолжается в Жилищном фонде акимата города.

Также к концу 2019 года в рамках программы «Нұрлы жер» обеспечат жильем 616 многодетных семей.

Еще одним инструментом государственной поддержки населения является снижение долговой нагрузки, в рамках которой долги спишут 22 544 человек на сумму 6,7 млрд тенге.

Не менее действенными являются оказываемые государством меры содействия занятости. Только с начала года в поисках работы в акимат обратилось 15 194 человек, охвачены мерами социальной защиты от безработицы 7 502 человека. На постоянную работу трудоустроены 3778 человек, на общественные работы – 2029 человек, на молодежную практику 865 и социальные рабочие места – 154.

Также столичный центр занятости проводит краткосрочные курсы по 102 востребованным на рынке труда специальностям, на которые уже направлены 583 человека. Гранты на реализацию бизнес-идей получили 49 человек. Размер грантов увеличен со 100 до 200 МРП.

Что касается мер, оказываемых в сфере здравоохранения, то на бесплатное лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП пациентам, состоящим на диспансерном наблюдении, в том числе социально-уязвимым слоям населения в столице выделено 7,2 млрд тенге.

В сфере образования в текущем году гранты акима на обучение в вузах получили 48 детей из многодетных семей, еще один ребенок, который также будет обучаться бесплатно – инвалид с детства. На сегодня по выделенным грантам продолжают обучение 138 студентов. Всего из числа закончивших обучение 304 трудоустроены по специальности.

Вместе с тем для оказания всесторонней помощи астанчанам в столице недавно открыли Центр поддержки института семьи «Жануя», где ежедневно принимают около 300 посетителей. Здесь организована работа 12 государственных органов и квазигосударственного сектора по оказанию более 70 видов услуг. В этом же здании расположен Центр поддержки развития собственного бизнеса для матерей города «Кәсіпкер Ана».

Немалую поддержку многодетным матерям оказывают и столичные бизнесмены. Силами МСБ и меценатов 1742 семьи получили продуктовые корзины, твердое топливо, одежду, обувь и финансовую помощь на общую сумму 133,1 млн тенге. Также в их жилье установили 1 004 автономных датчиков оповещения повышенного уровня угарного газа и дыма. Культурными мероприятиями охвачено 8500 многодетных семей.