Какие меры социальной поддержки оказывают воинам-афганцам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 15 февраля признан Днем вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Это и праздник ветеранов боевых действий в этой стране, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. Забота о ветеранах, повышение качества их жизни была и остается одним из главных приоритетов социальной политики государства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий в Афганистане предусмотрены законом «О ветеранах», а до его принятия в 2020 году регламентировались Законом «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним».

Концептуальным новшеством закона «О ветеранах» является выделение в отдельную категорию ветеранов боевых действий на территории других государств, в том числе и в Афганистане, при этом были сохранены все действующие льготы и пособия.

В Казахстане действует система мер, направленная на улучшение жизни ветеранов, а именно предоставление им прав и гарантий по социальному обеспечению, налогообложению и т.д.

В частности: выплата специального государственного пособия в размере 6,19 МРП (в 2021 году – 18 057 тенге), ветеранам с инвалидностью – 7,55 МРП (в 2021 году – 22 024 тенге);

обеспечение жильем в соответствии с жилищным законодательством;

льготное налогообложение;

оказание социальной помощи в денежном или натуральном выражении за счет средств местных бюджетов;

единовременное первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и внеочередная госпитализация;

получение квалифицированной медицинской помощи;

право пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к которым ветераны были прикреплены в период работы;

первоочередное получение гарантированного объема специальных социальных услуг;

право на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием;

квота приема в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;

право на внеочередное пользование всеми услугами связи, в том числе первоочередная установка интернета и телефона и т.д.

Ветеранам, имеющим инвалидность, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.

Стационарная медицинская помощь ветеранам боевых действий в Афганистане оказывается в двух специализированных республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (в городах Алматы и Нур-Султане), в специализированных отделениях областных и городских больниц, в которых предусмотрены специальные сервисные палаты.

Ежегодно местными исполнительными органами оказывается социальная помощь ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана (15 февраля) или к другим датам (ко Дню защитника отечества (7 мая) или ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая).

В 2021 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено оказание социальной помощи 18 219 ветеранам боевых действий в Афганистане на сумму 1 млрд 457,5 млн тенге в размере от 5 до 60 МРП (от 14 585 тенге до 175 020 тенге). Необходимо отметить, что кратность оказания социальной помощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов).

Так, ветераны боевых действий в Афганистане получат единовременную помощь:

к 15 февраля 2021 года – в Акмолинской (частично), Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (частично), Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и г. Нур-Султане;

к 7 мая 2021 года – в Туркестанской области и г. Шымкенте;

к 9 мая 2021 года – в Акмолинской (частично), Актюбинской, Карагандинской (частично), Мангистауской областях и г. Алматы.

Кроме того, в течение 2020 года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса направлено свыше 925,5 млн тенге (из них из местных бюджетов – 894,5 млн тенге, за счет привлеченных средств – 31 млн тенге), в том числе:

на топливо – 38,4 млн тенге (1095 чел.);

на льготное лекарственное обеспечение – 32,5 млн тенге (1083 чел.);

на зубопротезирование – 21,6 млн тенге (206 чел.);

на предоставление льготного проезда на общественном транспорте – 22,9 млн тенге (1697 чел.);

на предоставление продуктовых наборов – 2,2 млн тенге (341 чел.);

на ремонт жилья – 90 тысяч тенге (1 чел.);

на предоставление санаторно-курортного лечения – 88,9 млн тенге (700 чел.);

на другие виды помощи – 718,9 млн тенге (6798 чел.).