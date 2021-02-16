Какие меры социальной поддержки оказывают воинам-афганцам в Казахстане
Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий в Афганистане предусмотрены законом «О ветеранах», а до его принятия в 2020 году регламентировались Законом «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним».
Концептуальным новшеством закона «О ветеранах» является выделение в отдельную категорию ветеранов боевых действий на территории других государств, в том числе и в Афганистане, при этом были сохранены все действующие льготы и пособия.
В Казахстане действует система мер, направленная на улучшение жизни ветеранов, а именно предоставление им прав и гарантий по социальному обеспечению, налогообложению и т.д.
В частности: выплата специального государственного пособия в размере 6,19 МРП (в 2021 году – 18 057 тенге), ветеранам с инвалидностью – 7,55 МРП (в 2021 году – 22 024 тенге);
обеспечение жильем в соответствии с жилищным законодательством;
льготное налогообложение;
оказание социальной помощи в денежном или натуральном выражении за счет средств местных бюджетов;
единовременное первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и внеочередная госпитализация;
получение квалифицированной медицинской помощи;
право пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к которым ветераны были прикреплены в период работы;
первоочередное получение гарантированного объема специальных социальных услуг;
право на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием;
квота приема в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;
право на внеочередное пользование всеми услугами связи, в том числе первоочередная установка интернета и телефона и т.д.
Ветеранам, имеющим инвалидность, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.
Стационарная медицинская помощь ветеранам боевых действий в Афганистане оказывается в двух специализированных республиканских госпиталях для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (в городах Алматы и Нур-Султане), в специализированных отделениях областных и городских больниц, в которых предусмотрены специальные сервисные палаты.
Ежегодно местными исполнительными органами оказывается социальная помощь ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана (15 февраля) или к другим датам (ко Дню защитника отечества (7 мая) или ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая).
В 2021 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено оказание социальной помощи 18 219 ветеранам боевых действий в Афганистане на сумму 1 млрд 457,5 млн тенге в размере от 5 до 60 МРП (от 14 585 тенге до 175 020 тенге). Необходимо отметить, что кратность оказания социальной помощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов).
Так, ветераны боевых действий в Афганистане получат единовременную помощь:
к 15 февраля 2021 года – в Акмолинской (частично), Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (частично), Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и г. Нур-Султане;
к 7 мая 2021 года – в Туркестанской области и г. Шымкенте;
к 9 мая 2021 года – в Акмолинской (частично), Актюбинской, Карагандинской (частично), Мангистауской областях и г. Алматы.
Кроме того, в течение 2020 года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса направлено свыше 925,5 млн тенге (из них из местных бюджетов – 894,5 млн тенге, за счет привлеченных средств – 31 млн тенге), в том числе:
на топливо – 38,4 млн тенге (1095 чел.);
на льготное лекарственное обеспечение – 32,5 млн тенге (1083 чел.);
на зубопротезирование – 21,6 млн тенге (206 чел.);
на предоставление льготного проезда на общественном транспорте – 22,9 млн тенге (1697 чел.);
на предоставление продуктовых наборов – 2,2 млн тенге (341 чел.);
на ремонт жилья – 90 тысяч тенге (1 чел.);
на предоставление санаторно-курортного лечения – 88,9 млн тенге (700 чел.);
на другие виды помощи – 718,9 млн тенге (6798 чел.).