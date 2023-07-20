Какие меры социальной поддержки оказывают в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – С начала года в регионе 6 056 семьям оказали социальная помощь на сумму 2,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, Глава государства поставил задачу ежегодно создавать 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей.

«В области создано 10 831 рабочее место. Также с начала года оказали социальную помощь на сумму 2,6 млрд тенге 6 056 семьям из социально-уязвимых слоев населения. Кроме того, 33 195 граждан получили меры социальной поддержки на сумму 1 млрд тенге из местного бюджета. А в городе Семей 14 734 человека получили материальную помощь на сумму 593,4 млн тенге», - сообщили в акимате.

Также отмечается, что проблема обеспечения детей специальными социальными услугами будет решена за счет строительства реабилитационного центра на 150 мест в микрорайоне Карагайлы. Получить услуги в этом центре могут не только жители города Семей, но и все жители области.

«В следующем году размер государственного социального заказа на детей с особыми потребностями будет увеличен в 4 раза. Планируется строительство 2 реабилитационных центров на 150 мест для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими заболеваниями в городе Семей», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что для системного решения теплового дефицита в Семее ведется реконструкция двух котельных на 40 Гкал/час («Габбасова», «Центр»).