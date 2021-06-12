Какие меры проводятся для признания QazVac международным сообществом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проводится для признания вакцины QazVac международным научным сообществом, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По признанию паспортов вакцинации и иных документов, вакцинация не является компетенцией Министерства образования и науки РК. Перед нами стояла задача – разработать, оказать содействие ученым, с чем, думаю, наши ученые справились. То, что касается паспорта вакцинации и передвижения внутри страны/вне страны, эти вопросы не в нашей компетенции. Но, тем не менее, наши ученые содействуют и работают, чтобы дальше наша вакцина была признана. У нас есть такой опыт», - пояснил министр образования.

По его словам, до этого Институт разрабатывал вакцину, которая была признана Всемирной организацией здравоохранения.

«Соответственно этот опыт будет применяться, наши коллеги работают над этим. Вы знаете, что Президентом была поставлена соответствующая задача, были проведены переговоры с руководством международных организаций. Наши коллеги работают в этом направлении», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал неодобрение медиков казахстанской вакцины.