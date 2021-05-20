Какие меры проводят в Казахстане для решения трудовых конфликтов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации по трудовым конфликтам рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство труда и социальной защиты населения ведет учет по тем случаям, которые произошли в республике. За последние три года по республике 19 трудовых конфликтов. С 2013 года Минтруда ежемесячно ведется Карта трудовых рисков. Она включает в себя 12 критериев, по которым ежемесячно производится мониторинг ситуации в трудовой сфере», - рассказал заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда, главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов в ходе брифинга в СЦК.

«Учитывая, что за последние годы количество трудовых конфликтов не снижается, было поручено разработать Ситуационный центр, в котором будут аккумулироваться все сведения. Если раньше мы реагировали только на те случаи, которые происходили, то на сегодня мы уже перешли на превентивные меры», - добавил Т. Оспанкулов.

По его словам, в ситуационном центре с начала года было зарегистрировано 436 предприятий.

«На мониторинге находятся 69 предприятий. Это те предприятия, в которых возможно по каким-то причинам могут возникнуть акции протеста. Остальные предприятия (367) по причине того, что все вопросы были разрешены, сняты с контроля», - сказал Толеген Оспанкулов.