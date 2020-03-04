Какие меры против вирусов примут в учебных заведениях Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане организациям образования рекомендовано принять профилактические меры против вирусных заболеваний. Кроме того, городской акимат призывает родителей следить за официальными сообщениями и не распространять ложные сведения в родительских чатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по делам общественного развития.
«В настоящее время управление образования в целях обеспечения безопасности здоровья и жизни детей организациям образования рекомендует ограничить проведение массовых общешкольных мероприятий и участие в городских культурно-массовых мероприятиях. Также необходимо проводить разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний среди родителей в чат-группах социальных сетей. В организациях образования важно соблюдать санитарные требования: проветривание, влажную уборку, питьевой режим», - сообщила заместитель руководителя управления образования Римма Имангазинова.
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