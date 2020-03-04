Какие меры против вирусов примут в учебных заведениях Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане организациям образования рекомендовано принять профилактические меры против вирусных заболеваний. Кроме того, городской акимат призывает родителей следить за официальными сообщениями и не распространять ложные сведения в родительских чатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по делам общественного развития.

«В настоящее время управление образования в целях обеспечения безопасности здоровья и жизни детей организациям образования рекомендует ограничить проведение массовых общешкольных мероприятий и участие в городских культурно-массовых мероприятиях. Также необходимо проводить разъяснительную работу по профилактике вирусных заболеваний среди родителей в чат-группах социальных сетей. В организациях образования важно соблюдать санитарные требования: проветривание, влажную уборку, питьевой режим», - сообщила заместитель руководителя управления образования Римма Имангазинова.

При этом, по ее словам, информация об отмене всех праздничных мероприятий в учреждениях образования, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

