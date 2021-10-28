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    21:49, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие меры приняты для обеспечения авиатопливом - пояснение Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики пояснили, какие меры приняты для обеспечения авиатопливом , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Министерства энергетики отметили, что в начале сентября проинформировали аэропорты и авиакомпании о запланированном ремонте на ПНХЗ.

    «Для решения ситуации по аэропорту г. Нур-Султана приняты следующие меры: в октябре месяце на НПЗ будет выпущено дополнительно 2000 тонн авиатоплива, из которых дополнительно выделят для аэропорта г. Нур-Султана. Крупные поставщики оперативно законтрактуют объемы на ноябрь и ускорят отгрузку с НПЗ. Также один из крупных поставщиков поставит дополнительно 700 тонн авиатоплива в аэропорт города Нур-Султана», - пояснили в ведомстве.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что аэропортам необходимо приобретать объемы не только у крупных, но и у мелких поставщиков по коммерческим ценам.

    Ранее сообщалось , что бесперебойное функционирование аэропорта столицы под угрозой. На текущий момент ситуация с обеспечением авиаГСМ в стране критическая. На сегодня в столичном аэропорту наблюдается срыв бесперебойного обеспечения авиакеросином авиакомпаний, даже для регулярных пассажирских рейсов.



    Теги:
    Транспорт Астана Нефть Экономика
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