Какие меры приняты для обеспечения авиатопливом - пояснение Минэнерго
В пресс-службе Министерства энергетики отметили, что в начале сентября проинформировали аэропорты и авиакомпании о запланированном ремонте на ПНХЗ.
«Для решения ситуации по аэропорту г. Нур-Султана приняты следующие меры: в октябре месяце на НПЗ будет выпущено дополнительно 2000 тонн авиатоплива, из которых дополнительно выделят для аэропорта г. Нур-Султана. Крупные поставщики оперативно законтрактуют объемы на ноябрь и ускорят отгрузку с НПЗ. Также один из крупных поставщиков поставит дополнительно 700 тонн авиатоплива в аэропорт города Нур-Султана», - пояснили в ведомстве.
Кроме того, в ведомстве добавили, что аэропортам необходимо приобретать объемы не только у крупных, но и у мелких поставщиков по коммерческим ценам.
Ранее сообщалось , что бесперебойное функционирование аэропорта столицы под угрозой. На текущий момент ситуация с обеспечением авиаГСМ в стране критическая. На сегодня в столичном аэропорту наблюдается срыв бесперебойного обеспечения авиакеросином авиакомпаний, даже для регулярных пассажирских рейсов.