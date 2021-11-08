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Какие меры приняты для недопущения массового заражения коронавирусом осужденных в РК

8 Ноября 2021 13:47
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Какие меры приняты для недопущения массового заражения коронавирусом осужденных в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принятых мерах по недопущению массового заражения осужденных коронавирусной инфекцией, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В колониях обеспечено соблюдение жесткого карантинного режима. В результате не допущено массового заражения осужденных коронавирусной инфекцией», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр добавил, что создаются условия для развития производства и обеспечения трудовой занятости.

Сейчас в эту сферу вовлечено более 12 тысяч осужденных (или 48%). Сегодня предприятия выпускают металлоизделия, мебель, стройматериалы, занимаются переработкой сельхозпродукции, пошивом форменного обмундирования (для личного состава УИС), а также обеспечивают колонии основными продуктами питания.

Ранее министр рассказал, какие меры реализуются для улучшения условий содержания осужденных в РК.


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#Мажилис   #Здравоохранение   #МВД РК   #Коронавирус в РК   #Ерлан Тургумбаев   #Заключенные  
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Автор:

Серик Сабеков

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