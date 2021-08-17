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Какие меры приняты армией Казахстана по усилению бдительности

17 Августа 2021 16:41
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Какие меры приняты армией Казахстана по усилению бдительности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры приняты армией Казахстана по усилению бдительности, рассказал начальник управления Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК Даурен Абдуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Начальник управления Департамента стратегического планирования ГШ ВС РК Даурен Абдуллин проинформировал о том, что в рамках усиления бдительности в Вооруженных Силах проводятся следующие мероприятия.

«Уточнен порядок и проведены тренировки действий дежурных сил и средств при возникновении кризисных ситуаций. Организовано взаимодействие с государственными органами, другими войсками и воинскими формированиями по организации возможных совместных действий. Увеличен состав дежурных сил и средств противовоздушной обороны и фронтовой авиации, несущих службу по охране воздушного пространства», - пояснил начальник управления Департамента стратегического планирования.

По его словам, также усилена противодиверсионная безопасность военных объектов, выделены дополнительные отряды для охраны складов и арсеналов.

«Подразделения сил специальных операций и военно-транспортной авиации переведены на усиленный режим работы. Уточнены планы действий Вооруженных Сил по усилению охраны государственной границы», - прокомментировал Даурен Абдуллин.

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#Армия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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