Какие меры принял Нацбанк по обеспечению финансовой стабильности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о принятых мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения стабильной работы финансовой системы Национальным Банком приняты следующие оперативные меры. Начиная с 7 января т.г. поэтапно восстановлен доступ к онлайн сервисам банков второго уровня по всей стране. Приняты меры по обеспечению банков наличными средствами и работы банкоматов для выдачи наличных денег, включая г. Алматы и Алматинскую область, начиная с сегодня», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он также напомнил, что с 10 января функционируют в штатном режиме платежные системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета.

«С целью поддержания ликвидности банковской системы операции по предоставлению тенговой ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже проводятся в неограниченном объеме», - добавил глава Нацбанка.