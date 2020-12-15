Какие меры принимаются в Казахстане во избежание вспышки COVID-19 во время выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в связи с распространением COVID-19 будет обеспечиваться безопасность казахстанцев в ходе выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, поясняется в постановлении вице-министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе отмечено, что меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении предвыборной агитации на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан разработаны с целью профилактики рисков, связанных с распространением КВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан.

В частности, согласно постановлению, всем участникам избирательного процесса необходимо:

- обязательное соблюдение режима ношения одноразовых медицинских или защитных масок, перчаток;

- использование антисептических средств для дезинфекции рук;

- соблюдение социального дистанцирования между людьми – не менее 1,5-2 метров друг от друга;

- избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта.

Какие меры необходимо соблюдать при предвыборной агитации

Предвыборные агитационные мероприятия рекомендуется проводить с использованием телевидения, радио, печатных изданий, интернет-ресурсов, в режиме онлайн. При проведении предвыборной агитации путем проведения публичных предвыборных мероприятий необходимо соблюдать все меры безопасности по предупреждению распространения КВИ. Раздачу бесплатных печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании, необходимо осуществлять с использованием одноразовых перчаток и защитных масок.

При проведении публичных предвыборных мероприятий и личных встреч с избирателями внутри помещения необходимо обеспечить:

- использование помещений, достаточно просторных, для неукоснительного соблюдения социальной дистанции;

- бесконтактный температурный контроль участников мероприятия у входа в помещение;

- использование средств для дезинфекции рук у входа в помещение и внутри помещения;

- проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекция помещения и всех рабочих поверхностей;

- в случае отсутствия системы искусственной вентиляции проведение регулярного проветривания помещения;

- отдельные входы и выходы в помещение при технических возможностях здания;

- размещение информационных материалов о соблюдении мер профилактики КВИ;

- установку дистанционных разметок у входа в помещение и внутри помещения;

- рассадку участников с соблюдением социальной дистанции.

«Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении предвыборных мероприятий возлагается на организаторов мероприятий», - подчеркнул Ерлан Киясов.

Также в Минздраве рекомендовали назначить ответственных за контроль и соблюдение социальной дистанции.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев отметил важность соблюдения ограничительных мер и всех санитарных норм, разработанных Министерством здравоохранения РК специально для применения их в процессе подготовки и проведения выборов. «Обеспечение безопасности здоровья и жизни участников выборного процесса является одним из самых важных аспектов выборного процесса», - подчеркнул Берик Имашев.

Согласно календарному плану мероприятий по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, предвыборная агитация началась 10 декабря в 18:00 и продлится до 00:00 часов 9 января 2021 года.

Ранее сообщалось , что всего по республике во время выборов будет работать более 10 тысяч избирательных участков. Правом голоса также смогут воспользоваться и наши соотечественники, находящиеся за рубежом. Для них будут открыты 66 избирательных участков в 53 странах.