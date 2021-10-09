Какие меры принимаются в Казахстане для удержания инвесторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин перечислил меры, которые принимаются Правительством для удержания действующих инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для дальнейшего стимулирования инвестиционной деятельности перед Правительством поставлена задача по доведению объёма инвестиций в основной капитал (ИОК) до 30% к ВВП, а объёма валового притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) до $30 млрд к 2025 году (в Национальном плане развития до 2025 года и Предвыборной программе партии «Nur Otan»). Правительством реализуются системные меры, направленные на достижение целевых показателей и обеспечение таргетированного подхода к привлечению качественных инвестиций, а также улучшение инвестиционного климата страны», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в целях удержания действующих инвесторов, стимулирования реинвестиций и защиты интересов инвесторов функционируют специальные консультативно-совещательные органы, в рамках которых обсуждаются предложения инвесторов и принимаются решения по их проблемным вопросам.

В частности, под председательством Президента РК действует Совет иностранных инвесторов (с 1998 года).

26 августа т.г. состоялась рабочая встреча Главы государства с членами Совета, в ходе которой он отметил, что достигнут значительный прогресс по решению большинства вопросов, высказанных членами Совета:

- поддержаны предложения об устранении дискриминационного подхода при расчёте штрафа за выбросы от сжигания газа, а также оптимизации порога привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения (2 июля 2021 данные нормы закреплены законодательно);

- совместно выработан новый инвестиционный инструмент – улучшенный модельный контракт, который позволит обеспечить юридическую защиту и стабильность инвестиций, будет применяться в отношении всех геологических бассейнов, предоставляя фискальные и иные преференции (в зависимости от категорий проектов);

- создается Межведомственный фронт-офис для оперативного взаимодействия с иностранными инвесторами в нефтегазовой отрасли по принципу «одного окна».

«Функционирует институт Инвестиционного омбудсмена под моим председательством (с 2015 года), который позволяет регулировать и разрешать возникающие инвестиционные споры до обращения в суды, что способствует выявлению спорных вопросов на ранних этапах. Снижение вовлеченности зарубежных инвесторов в судебные и арбитражные диспуты является одним из ключевых критериев к улучшению инвестиционной привлекательности страны», - заключил А. Мамин.







