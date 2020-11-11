Какие меры принимаются в Казахстане для перехода к «зеленой» экономике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе международной конференции по вопросам «зеленой» экономики и перехода на принципы наилучших доступных технологий заместитель председателя правления Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов Даулет Абилкаиров рассказал журналистам о том, какие меры принимаются для перехода к «зеленой» экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов ежегодно проводит конференцию на тему внедрения «зеленых» технологий, привлечения «зеленых» инвестиций. В рамках Парижского соглашения каждая страна должна внедрить необходимые экологические нормы, чтобы улучшить экологию, непосредственно социально-экономическую ситуацию. Казахстан стремится внедрять наилучшие высокие технологии в рамках нового Экологического кодекса. Прописана норма о необходимости внедрения принципа наилучших доступных технологий. Мы перенимаем опыт у Европейского Союза, Российской Федерации, стран Юго-Восточной Азии», - рассказал журналистам Даулет Абилкаиров.

По его словам, пул казахстанских и международных экспертов обсуждают вопрос перехода к «зеленой» экономике и на принципы наилучших доступных технологий. Каждый промышленный объект по-своему ведет работу. После изучения и проведения технологического аудита станет понятно, какую технологию нужно внедрять.

Спикер отметил, что вопрос внедрения принципа НДТ – долгосрочный и емкий процесс. Международным центром «зеленых» технологий и инвестиционных проектов эта работа ведется с прошлого года.

«На сегодня любая инвестиция, привлекаемая из любых институтов должна обеспечивать экологичность. То есть, каждый доллар, привлеченный из-за рубежа должен проходить экологическую оценку. Все средства должны отвечать экологическим нормативам: быть энергоэффективными, снижать выбросы СО2 (углекислый газ). Это второе направление нашего центра, за которое мы отвечаем.

Большая работа ведется Азиатским банком развития по привлечению более 80 млн долларов на финансирование малого и среднего бизнеса. Ведутся переговоры с банком на период привлечения средств. Думаем, это будет 10-летний период. На протяжении последних трех месяцев эта работа проводится Азиатским банком. Со следующего года будет активное привлечение «зеленых» финансов на финансирование малого, среднего и микробизнеса. То есть, если привлекаются средства на финансирование проекта, предприятие должно отвечать определенным требованиям, например, направленное на выбросы СО2. Если предприятие закупает оборудование, оно должно быть энергоэффективным», - пояснил он.

Как отметил Даулет Абилкаиров, заинтересованные предприятия могут обращаться в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в Фонд развития предпринимательства «Даму». Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов также готов проконсультировать, заключил спикер.



