Какие меры принимаются в Алматы по снижению смертности от COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Специалисты Центра анестезиологии и реаниматологии в Алматы за время пандемии коронавирусной инфекции совершили две тысячи выездов, проконсультировали пять тысяч тяжелобольных пациентов, и провели 100 консилиумов по видеосвязи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В условиях пандемии в Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева были приняты меры по снижению смертности среди лиц, страдающих COVID-19. В кратчайшие сроки была организована работа инфекционных отделений, в том числе на базе неинфекционных клиник. В них развернуты реанимационные отделения на 250 коек. В стационарах, определенных как инфекционные, задействовано 100 коек для реанимационных больных. В пик пандемии, в реанимационных отделениях данных стационаров ежедневно находилось 160 тяжелых больных – это колоссальная нагрузка на врачей и систему здравоохранения города.

Среди беспрецедентных мер - создание Центра анестезиологии и реаниматологии. Центр объединил и стал координировать работу всех стационаров, для более эффективного лечения тяжелых больных. В состав Центра вошли лучшие специалисты города в данной области. Центр возглавил Тлеуберды Куандыков – заведующий отделением реаниматологии АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова».

Главная задача Центра - оказание консультативной, методической и практической помощи врачам, проводящим интенсивную терапию реанимационным больным с коронавирусной инфекцией.

Специалисты данного Центра ежедневно выезжают в инфекционные стационары, госпитали и оказывают помощь реаниматологам на местах. Только за 2020 год было осуществлено более 2 000 выездов бригады специалистов, более 5 000 консультаций тяжелых больных, около 100 консилиумов по видеосвязи и «на месте».

С начала года Центром проведена следующая работа:

- выезды группы специалистов в клиники для оказания практической помощи – 533;

- проведение консультаций на местах – 2248;

- обсуждение больных с руководителем Центра в режиме видеосвязи по результатам объездов – 38;

- проведение очных консилиумов руководителем Центра с выездом «на месте» - 12;

- проведение дистанционных онлайн-консилиумов с профессорами – 23.

Работа Центра позволила резко снизить летальность от COVID-19 и пневмонии. На сегодняшний день смертность находится на минимальных показателях.

«Если раньше было много «реанимационных» больных с пневмонией относительно молодого возраста, то, сегодня больные, поступающие в реанимацию с КВИ это пациенты возрастом 60 лет и выше, с множеством хронических сопутствующих заболеваний, таких как: сердечная недостаточность, сахарный диабет, цирроз печени, онкология, ревматизм СПИД, почечная недостаточность, инсульт и т.д. Кроме того, больше половины больных, поступают в крайне тяжелом состоянии напрямую из дома после самолечения. Иные и вовсе не обращались к врачу», - отметили в Центре.

Медицинские специалисты призывают горожан соблюдать карантинные предписания, чтобы уберечься от заражения КВИ и, в случае проявления симптомов вирусной инфекции, незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Всего в Казахстане зарегистрировано 196 тысяч случаев коронавирусной инфекции, из которых более 2,5 тысяч закончились летальным исходом. Более 22,8 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Алматы с начала пандемии.