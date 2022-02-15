+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие меры принимаются по снижению расхождений таможенной статистики с КНР

15 Февраля 2022 10:13
Поделиться:
Какие меры принимаются по снижению расхождений таможенной статистики с КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о принимаемых мерах по наведения порядка в таможенной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пекин-2022: определились олимпийские чемпионки у женщин в «биг-эйр» и «слоупстайл»
О работе по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств рассказал глава Минфина В Казахстане проведут анализ социально-экономического эффекта госрасходов На Олимпиаде в Пекине разыграют девять комплектов медалей

«Касательно таможенного администрирования. В целях наведения порядка в таможенной сфере принимаются оперативные и системные меры, включая цифровизацию таможенного администрирования. В части оперативных мер осуществлена централизация таможенных функций по контролю и выпуску деклараций», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Глава Минфина отметил, что завершаются проверки в отношении 9 уполномоченных экономических операторов и других крупных импортеров.

Проводится работа по совершенствованию системы электронной очереди на границе.

«Законодательно будут усилены квалификационные требования к уполномоченным экономическим операторам. В рамках системных мер ведется работа по совершенствованию информсистем АСТАНА-1 и Е-окно. В систему управления рисками внедряется субъект-ориентированный подход и интеллектуальный анализ данных. Проводится дальнейшее развитие системы прослеживаемости товаров на основе электронных счетов-фактур. Это позволит проводить налоговый контроль по всей цепочке реализации от импорта до конечного потребителя», - заверил Ерулан Жамаубаев.

Кроме этого, как отметил министр, принимается комплекс мер по снижению расхождений таможенной статистики с КНР, а также модернизации таможенной инфраструктуры.

«В целом, в текущем году за счет усиления таможенного администрирования планируется дополнительно обеспечить в республиканский бюджет порядка 150 млрд. тенге. Данная работа находится на особом контроле», - резюмировал Е. Жамаубаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Минфин РК   #Китай  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Пекин-2022: определились олимпийские чемпионки у женщин в «биг-эйр» и «слоупстайл»
О работе по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств рассказал глава Минфина
В Казахстане проведут анализ социально-экономического эффекта госрасходов
На Олимпиаде в Пекине разыграют девять комплектов медалей
Популярное
1 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
2 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
3 Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан»
4 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
5 Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
6 Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
Читайте также
В Казахстане проведут анализ социально-экономического эффекта госрасходов
Привлечение средств дольщиков остаётся без должного контроля  - Серик Жумангарин
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан»
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Сильный снег ожидается в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив