Какие меры принимаются по минимизации рисков в банковском секторе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За период с 24 февраля по 5 марта 2022 года на фоне введенных санкций усилилось давление на ликвидность дочерних российских банков, вызванное оттоком средств клиентов в другие банки страны и выплатами по собственным обязательствам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Дочерними банками принимаются необходимые меры по непрерывному оказанию банковских услуг в стабильном режиме, в том числе своевременному исполнению поручений по платежам и переводам денег клиентов. Для этого, дочерними российскими банками дополнительно задействована поддержка со стороны их материнских структур в виде предоставления денежной ликвидности.

Агентством совместно с Национальным Банком принимаются дополнительные меры по обеспечению ликвидностью в рамках инструментов денежно-кредитной политики.

Негативное влияние введенных санкций на казахстанские банки не наблюдается. Казахстанские банки на фоне волатильности обменных курсов обеспечивают в полной мере возросший на спрос на иностранную валюту.

Собственный капитал банковского сектора Казахстана составляет 4,6 трлн тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составивших порядка 11,6 трлн тенге или 31,3% от активов. Высокий уровень запаса капитала и высоколиквидных активов позволяет банкам абсорбировать возникающие шоки на финансовом рынке.

Вместе с тем, последствия введения санкций и волатильность обменного курса влияют на валютную позицию и валютную ликвидность казахстанских банков. Эти риски обусловлены повышенным спросом населения на покупку иностранной валюты в том числе для конвертационных операций по депозитам, которые вызывают нарушение баланса валютных активов и обязательств банков.

Для нивелирования вышеуказанных рисков и ослабления их влияния на выполнение банками пруденциальных нормативов по ликвидности и валютной позиции, Агентства приняты следующие меры пруденциального регулирования.

Для своевременного исполнения поручений клиентов по платежам и переводам денег до 1 июня т.г. вводится особый порядок соблюдения следующих пруденциальных нормативов:

1) коэффициентов ликвидности;

2) коэффициента размещения по внутренние активы;

3) коэффициента покрытия ликвидности;

4) коэффициента нетто стабильного фондирования;

5) лимитов открытой валютной позиции.

При нарушении пруденциальных нормативов банка по независящим обстоятельствам, связанным с оттоком денежных средств клиентов и переоценкой стоимости активов и обязательств в связи с изменением обменного курса тенге банку будет предоставлена возможность сформировать необходимый объем тенговой и валютной ликвидности для соблюдения минимальных пруденциальных нормативов.

До 1 сентября 2022 года в целях поддержания возможности зарубежных родительских банков за счет собственных средств укрепить ликвидность их дочерних структур в Казахстане, при выполнении норматива капитализации банка к обязательствам перед нерезидентами страны из расчета обязательств дочерних банков исключены суммы депозитов и кредитов, полученных от родительских банков.

До 1 января 2023 года перенесен срок дальнейшего ужесточения расчета коэффициента нетто стабильного фондирования (NSFR) путем включения депозитов юридических лиц с возможностью досрочного изъятия в расчет доступного стабильного фондирования.