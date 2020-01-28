Какие меры принимаются на железных дорогах Казахстана против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «НК «ҚТЖ» предпринимаются профилактические меры в связи со вспышкой коронавируса в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

«На сегодняшний день между Казахстаном и Китаем курсируют два пассажирских поезда: №103/104 «Урумчи – Алматы-2» и №13-54/14-53 «Алматы-2 - Нур-Султан Нурлы жол – Урумчи». В целях недопущения распространения вируса на территорию страны, пассажиров и работников поездных бригад по прибытию на ст. Достык и Алтынколь проверяют работники казахстанских санитарно-эпидемиологических служб: они проводят замеры температуры тепловизором и опрос их общего самочувствия. После проверки проводится пограничный и таможенный досмотр пассажиров и работников поездных бригад», - отметили в пресс-службе.

Национальным перевозчиком разработана инструкция для начальника пассажирского поезда при выявлении или подозрении заболевания пассажира или работника поездной бригады коронавирусом, регламентирующая порядок действий начальника поезда при выявлении заболевшего пассажира, на постоянной основе проводятся инструктажи с проводниками.

При выявлении в пути следования пассажирского поезда пассажиров или обслуживающего персонала с подозрением на коронавирус начальник пассажирского поезда должен немедленно проинформировать дежурного по вокзалу или дежурного диспетчера по станции, на которой расположен медицинский пункт, через машиниста поезда. До прибытия поезда на остановочный пункт он обязан провести первичные противоэпидемические мероприятия (изолировать больного от других пассажиров, запретить передвижение людей через вагон, в котором расположен больной пассажир, каждые 30 минут проводить дезинфекцию чайной посуды, полов, санитарных узлов и др.)

«В настоящее время, по согласованию с уполномоченным органом, проводятся процедуры по временному приостановлению данных поездов», - сообщили в АО «НК «КТЖ».

С участием представителей Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК уже проведены два инструктажа в городах Нур-Султан и Алматы. Все работники поездных бригад полностью укомплектованы медицинскими масками (повязками) и строго предупреждены о необходимости обязательного их ношения.

Также усилен контроль за провозом ручной клади и багажа железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем.

Ранее председатель правления – генеральный директор АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кайрат Саурбаев рассказал о том, что распространение коронавирусной инфекции в Китае никак не повлияет на перевозку грузов.